俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』(毎週日曜21:00〜)で、悪徳刑事の儀堂歩(鈴木)と裏でつながり、組織との連絡や儀堂の監視役を担う裏組織の実行役・冬橋航を演じる永瀬廉(King ＆ Prince)と、その冬橋とバディを組む霧矢直斗役の藤澤涼架(Mrs. GREEN APPLE)が、ドラマ初共演となったお互いの印象や、共に初挑戦となったダークな役どころへの思い、本作の見どころなどを語った。日曜劇場『リブート』場面写真