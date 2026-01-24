Image: マクセル／電響社 シンプルかつ実用的では？スマホの充電でワイヤレスって、かなり一般的になりましたよね。やっぱ置くだけでOK！は強い。しばらくスマホにケーブルぶっ刺してないや。という人も多いんじゃない？そんなワイヤレスの民に、ちょっと良いもの見つけました。電響社の「Qi2 25W」対応のワイヤレス充電器「Air Voltage(エアボルテージ)」、マクセルブランドから登場です。