【モデルプレス＝2026/01/24】お笑いコンビ・エレガント人生の山井祥子が1月22日、自身のＸ（旧Twitter）を更新。夫で相方の中込悠との新婚旅行について公開し、話題を呼んでいる。【写真】交際0日婚したお笑いコンビ「シャッタータイミング完璧」新婚旅行ショット◆エレガント人生、新婚旅行の様子を公開山井は「新婚旅行大成功！楽しかった！！」とつづり、新婚旅行先のハワイの様子を投稿。花柄のワンピースを着てベンチに座る