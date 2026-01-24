【モデルプレス＝2026/01/24】TOBEアーティストが集結するコンサート「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」の開催が決定。2025年に引き続き3回目の開催となる。【写真】平野紫耀「太さと迫力すごい」話題の逞しい腕◆「to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜」開催決定今回は、4月20日、21日、22日に愛知・バンテリンドーム ナゴヤ、5月16日、17日に北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて計5日間開催予定である。（