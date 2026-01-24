外ハネロブや外ハネボブヘアは、スタイリングが苦手な人でもセットしやすく、家事や仕事に日々忙しく過ごす40・50代女性にもおすすめです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすくきちんと見えもしやすい外ハネヘアを集めました。 結べるのも嬉しい外ハネロブ 肩下のロブレングスを活かした外ハネスタイル。毛先はぷつっと今っぽく整え、肩に当たる位置で自然に外へ流れるデザインです。