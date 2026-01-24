遠藤航がアヤックスの補強候補に浮上か夏の移籍市場でドイツ1部ボルシアMGから日本代表DF板倉滉を獲得したオランダ1部アヤックスは、25年12月にも無所属の状態となっていたDF冨安健洋をチームに加えた。現在、日本人選手を2人抱えるオランダの名門は、さらに現役日本代表選手を獲得する可能性があるようだ。オランダメディア「Telegraaf」は、イングランド1部リバプールで出場機会が限られる日本代表のキャプテンであるMF遠藤航