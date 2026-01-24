運動はさまざまな健康問題の改善につながることが知られており、過去の研究では「階段を上る」「バスの停留所まで歩く」といった日常的な活動でがんリスクが軽減されることもわかっています。新たな研究では、たった10分間の激しい運動で「がんの増殖を防ぐ生物学的変化」が生じることが示されました。Exercise serum promotes DNA damage repair and remodels gene expression in colon cancer cells - Orange - International Jo