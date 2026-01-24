【新華社リオデジャネイロ1月23日】ブラジル大統領府は23日、ルラ大統領が短期滞在目的でブラジルを訪問する中国人に対し、ビザ免除を実施する宣言をしたと発表した。中国がブラジル国民に対して実施しているビザ免除措置に応じる形となる。両国の協力深化を背景にした重要決定であり、両国間の人的往来を一層円滑にし、2国間交流の促進を目的としている。政策の実施日は後日改めて発表するとしている。