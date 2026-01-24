現在開幕中の四大陸選手権。来月に行われるミラノ・コルティナ五輪代表選手たちが多数出場する大会でもある。女子シングルでは、今大会初出場の青木祐奈が初優勝。同じく初出場の中井亜美が2位、千葉百音が3位と日本勢が表彰台を独占。またアイスダンスの吉田唄菜・森田真沙也組は7位と健闘している。男子シングルは、五輪代表の三浦佳生、前回大会4位の友野一希、2年ぶりの四大陸となる山本草太が出場する。オリンピック前最後の