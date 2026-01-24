【UEFAヨーロッパリーグ】ボローニャ 2ー2 セルティック（日本時間1月23日／スタディオ・レナート・ダッラーラ）【映像】連続 “鬼速”プレスバック日本代表FW前田大然の“真骨頂”といえる場面があった。1人少ない状況で前田は守備に奔走。圧倒的な走力で相手の攻撃を阻止すると、ファンからは「大然無双」「もはやバグレベル」と称賛の声が寄せられた。日本時間1月23日のUEFAヨーロッパリーグ（EL）リーグフェーズ第7節で、