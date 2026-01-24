上野動物園の双子パンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が中国へ返還される1月27日が迫る中、23日は平日に自由に見られる最後の日ということで、多くのファンが別れを惜しみ、涙する人もいた。抽選で当たっても、観覧時間は1分ほど…。わずかな時間でも、ファンたちは“最後の姿”を見られたことを喜んでいた。“最後の姿”を見て涙する人も23日、上野動物園では、全身にパンダグッズを身につけた人の姿が見られた。1月14日からは