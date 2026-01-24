リニア中央新幹線工事の補償に関し確認書を締結した（左から）JR東海の丹羽俊介社長、静岡県の鈴木康友知事、国土交通省の水嶋智事務次官＝24日午前、静岡県庁静岡県の鈴木康友知事は24日、リニア中央新幹線工事を巡りJR東海の丹羽俊介社長と県庁で面会し、大井川の水利用に影響が出た場合の補償に関し確認書を締結した。鈴木氏はリニアの静岡工区着工を容認する前提の一つとして、補償の明文化が重要との認識を示しており、着工