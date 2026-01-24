イタリア・シチリア島の海で、高波に襲われる危険な場面がカメラに捉えられた。イタリア全土は強力な冬の嵐に襲われ、最高レベルの気象警報を発令。市長自らカメラで撮影し、注意を訴えた。一方、ロシア・カムチャツカでも記録的な大雪が発生し、建物の5階から雪に覆われた地上へダイブする危険な行為も見られた。高波迫る危険な海岸イタリア・シチリア島で20日に撮影されたのは、高波に襲われる危険な瞬間だ。海の様子を撮影して