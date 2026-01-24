富山県内はきょうも広く雪が降っていて、あすにかけて大雪となる恐れがあります。冬型の気圧配置が続いている影響で、県内はきょうも雪が降っています。午前11時の積雪は、富山市猪谷で45センチ、砺波市で41センチなどとなっています。また、あすの午前6時までの24時間に予想される降雪量は、いずれも多いところで、平野部で40センチ、山間部で70センチです。この雪の影響で、この雪の影響で万葉線は高岡市広小路付近で車両が脱