アメリカのトランプ大統領が、NATO＝北大西洋条約機構のアフガニスタンでの活動をめぐり、「前線から少し後方に留まっていた」と発言したことを受け、イギリスのスターマー首相は「侮辱的で、率直に言って衝撃的だ」と強く非難しました。トランプ大統領は、スイス・ダボスでのフォックスニュースとのインタビューで、NATO諸国はアフガニスタンに部隊を派遣したものの、「前線から少し後ろにいた」と述べました。その上で、有事の際