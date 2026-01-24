24日、県内は強い冬型の影響で各地で雪が降っています。この影響で一部の高速道や国道では通行止めが行われています。午前9時までの24時間で11センチの雪が降った新潟市中央区。強い冬型の影響で各地で雪が降り、積雪は魚沼市守門で251センチ、十日町市で197センチ、小出で193センチなどとなっています。この雪の影響で磐越道の安田インターから会津若松インター、国道49号で通行止めが行われています。県内は25日にか