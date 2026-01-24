カゴメと放課後NPOアフタースクールが展開する野菜嫌いの克服を目指した協働食育プロジェクト「おいしい！野菜チャレンジ」が2025年度までに累計体験児童数で16,000人を突破した。これは保護者・学校の共通の「困りごと」であり、野菜不足要因の1つである「食経験による野菜嫌い」の克服を目指して開発した協働食育プロジェクトで、18年4月にスタート。22年には農林水産省主催第6回食育活動表彰で消費・安全局長賞を受賞してい