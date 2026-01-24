強い冬型の気圧配置が続いていて、県内では25日にかけ大雪となる所がある見込みで交通への影響などに十分注意が必要です。24日朝にかけても県内では各地で積雪が増えました。午前7時までの12時間に由利本荘市矢島で17センチ、秋田市大正寺で14センチ、秋田市中心部で6センチの積雪がありました。県内では25日にかけ積雪がさらに増加する見込みで、25日朝までに予想される24時間降雪量は多いところで40センチです。大雪や路面の凍結