24日未明、福山市大門町の県道で軽四貨物と乗用者が衝突する事故があり、軽四貨物を運転していた男性が死亡しました。事故があったのは福山市大門町の県道です。24日午前0時55分ごろ大門町5丁目の交差点付近で軽四貨物自動車と普通乗用車が衝突しました。事故のはずみにより軽四貨物は道路脇のガードパイプに衝突しており、運転していた岡山県笠岡市の自営業富岡和之さん43歳が全身を強く打ちその場で死亡が確認されました。