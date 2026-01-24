1月27日に公示される衆議院選挙に向け県警本部に選挙違反取締本部が設置されました。24日朝、県警本部と県内の27の警察署に選挙違反取締本部が一斉に設置され看板が掲げられました。県警によりますと2024年に行われた前回の衆議院選挙では2件の選挙違反で1人が検挙され文書掲示違反などで56件57人に警告が出されたということです。（県警・鶴田忍刑事部長）「県警察では不偏不党かつ厳正公平な立場を堅持して、選挙の公正を