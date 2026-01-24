兵庫県姫路市のマンションの駐車場で今月20日、住人の男性が殺害された事件で、殺人の疑いで23日に逮捕された男が、事件前に現場付近を徘徊している姿が防犯カメラに映っていたことがわかりました。この事件は今月20日、姫路市内のマンションの駐車場で、住人の木田大助さん（33）が刃物で刺され殺害されたもので、23日、自称・自営業の小出慶二容疑者（49）が殺人の疑いで逮捕されました。警察は事件後にレンタカーで逃走した小出