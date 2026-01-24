JR西日本は24日、大雪に伴い一部の特急を計画運休すると発表した。同日午後8時以降、北陸線長浜（滋賀）―敦賀（福井）間と滋賀県の湖西線近江舞子―近江塩津間の運転を取りやめ、25日も始発から運休。再開は早くとも夕方以降になる見込みだとしている。運休する特急は大阪と敦賀を結ぶサンダーバードの他、名古屋・米原（滋賀）と敦賀を結ぶしらさぎ。