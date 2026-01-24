◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 5日目(24日、東京体育館)女子シングルスの準々決勝が24日に行われ、大会4連覇を目指す早田ひな選手が佐藤瞳選手を4−0(11−7、11−5、11−5、11−8)で敗り、準決勝進出を決めました。佐藤選手は直前の国際大会で世界ランク4位である中国の蒯曼選手に勝利。今大会も優勝経験のある平野美宇選手を破り、勝ち上がってきました。佐藤選手のカットプレーで1プレーが長いラリーとな