試合前にウオーミングアップする河村勇輝＝23日、ニューヨーク州ホワイトプレーンズ（NBAE・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBA下部のGリーグでブルズの河村勇輝は23日、ニューヨーク州ホワイトプレーンズでのニックス戦に途中出場して21分43秒プレーし、3点シュート1本による3得点、7アシストをマークした。試合は104―114で敗れた。