元ＡＫＢ４８の大和田南那と藤園麗が２月に千葉テレビで放送開始するドラマ「徒然なるままで、短歌部。」でダブル主演を務めることが２４日、分かった。小説家・椎名晴氏の同名小説が原作で、短歌×推理という異色の題材を瑞々しい青春とともに描く、謎解き学園ミステリーコメディ。大和田は「女子高生たちが学園生活をする中で起きる事件を解いてドタバタと展開していくので、是非一緒に謎を考えながら楽しんで観ていただきた