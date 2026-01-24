強い冬型の気圧配置の影響で日本海側を中心に雪が降り続いています。新潟県ではあす朝までに最大80センチの降雪が予想され、大雪への警戒を呼びかけています。新潟県ではあすにかけて、山沿いだけでなく平地でも大雪となる見込みで、長岡市では午前1時までの24時間に56センチの雪が降り、積雪が平年の倍以上となる1メートルとなりました。地元住民「めちゃくちゃ降っていて、家から出られないかと思った」「降りましたね。物流とか