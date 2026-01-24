ヤンキースが長い交渉の末にコディ・ベリンジャー外野手（３０）と５年１億６２５０万ドル（約２５３億５００万円）で再契約にこぎつけたが、１年目と３年目にベリンジャー側にオプトアウト条項（契約解除）に加え、トレード拒否権も含まれていることが不安視されている。移籍１年目の昨年は１５２試合で打率２割７分２厘、２９本塁打、９８打点と結果を残し、内外野をこなす汎用性の高さを発揮した。主砲ジャッジが４月に３４