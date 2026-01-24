先週、千葉県銚子市で88歳の母親を殺害しようとした疑いで逮捕されたのは、60歳の息子。自宅で母親の鼻と口にタオルをかけて圧迫し、殺害しようとした疑いが持たれている。警察によると、母親と2人暮らしで日常的に介護をしていたという容疑者。取り調べに対し、「母親が数日前から息苦しそうだったので楽にさせてやろうと思った」と、容疑を認めている。【映像】母が血を流し…“介護疲れ”で殴り続けた当事者（実際の映像）