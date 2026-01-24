【アスペン（米コロラド州）＝帯津智昭】冬季競技の賞金大会、Ｘゲームズは２３日、米コロラド州アスペンで開幕し、スノーボードの女子スーパーパイプで、いずれもミラノ・コルティナ五輪代表内定の清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）が９５・３３点で初優勝を飾り、工藤璃星（りせ）（同）が２位に入った。冨田せな（宇佐美ＳＣ）は４位。女子スロープスタイルでは、同五輪代表内定の村瀬心椛（ここな）（ＴＯＫＩＯインカラミ）