アメリカのニューヨーク外国為替市場で23日、円相場が一時2円あまり急騰しました。為替レートをめぐっては23日、日銀の植田総裁が金融政策決定会合のあとの会見で、今後の利上げ姿勢を明確に示さなかったことから円売りが強まり、一時1ドル＝159円まで下落しました。しかしその後、円が買い戻され、一気に円高が進みました。市場では、レートチェックや為替介入の観測が強まりましたが、財務省・三村財務官は「何もお答えするつも