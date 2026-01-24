多様な家族の形が少しずつ受け入れられるようになってきました。しかし少し前までは「家族はこうあるべき」という価値観が当たり前のように語られ、学校など身近な場所でも、それを前提とした出来事が少なくありませんでした。【漫画】『小2で新しいお母さんができた話』（全編を読む）そんな体験をもとに描かれた、漫画家・やませちかさんの作品『小2で新しいお母さんができた話』が、SNSで共感を集めています。物語は、作者が小