歌手の倖田來未さんは1月22日、自身のInstagramを更新。美脚を披露し、反響を呼んでいます。【写真】倖田來未の美脚際立つ超ミニ丈コーデ「そのコーデめっちゃ可愛いです」倖田さんは「明日深夜1/2327:15-28:15チェンジストリートの、歌唱回が放送になります！」と告知し、10枚の写真を投稿。街中を散策する姿などです。ボリューム感のあるブーツとジップパーカーを着用しています。超ミニ丈のスカートからはすらりとした美