27日公示、2月8日投開票の衆院選に向け、北九州市選挙管理委員会は23日、投票を呼びかける啓発看板を市内17カ所に設置した。突然の衆院選で製作は急ピッチで進められ、投開票の日付はシールを貼って対応した。