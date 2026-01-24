リバプールの左SBアンドリュー・ロバートソンが、今冬にクラブを離れる可能性があるようだ。現地１月23日に米英を拠点とする大手スポーツメディア『The Athletic』が伝えた。同メディアによると、ロバートソンの獲得を狙っているのは同じプレミアリーグのトッテナムだという。記事では次のように伝えている。「北ロンドンのクラブは当初、ロバートソンを今夏のターゲットと見なし、６月30日に現行の契約が満了となるスコットラ