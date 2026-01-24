気象台は、午前11時34分に、大雪警報を大野市、勝山市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】福井県・大野市、勝山市に発表 24日11:34時点嶺北では、24日昼過ぎから25日朝まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■敦賀市□なだれ注意報25日にかけて注意■大野市□大雪警報【発表】積雪24日昼過ぎから25日朝にかけて警戒12時間最大降雪量45cm□なだれ注意報25日にかけて注意■勝山市□大雪