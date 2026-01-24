“東MAX”の愛称で親しまれるお笑いタレント・東貴博（56）が23日、自身のブログを更新。次女の誕生日を報告し、親子ショットを披露した。【写真】「たまらんね」東貴博＆2歳次女の2ショット「1.2.3の今日はもか様2歳の誕生日！」と報告。次女を抱いた2ショットや、「運転席が好きなのよね」と車の運転席でハンドルを握る次女のかわいらしい姿を公開した。東は「たまらんね お祝いは明日！ 早いね〜もう2歳だって ぐふふ」