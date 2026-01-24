気象台は、午前11時32分に、大雪警報を高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】岐阜県・高山市、飛騨市、郡上市、白川村に発表 24日11:32時点美濃地方では24日昼過ぎから25日昼前まで、飛騨地方では24日夕方から25日昼前まで、大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■高山市□大雪警報【発表】積雪24日夕方から25日昼前にかけて警戒・山地12時間最大降雪量50cm□な