今シーズン最長寒波の影響で雪が降り続いている県内。気象台では25日にかけて再び警報級の大雪となる可能性もあるとして、交通障害などに注意・警戒を呼び掛けています。強い冬型の気圧配置が続き雪が降り続いている県内。気象台によりますと25日にかけてこの寒波が続き、大雪となる所があるということです。予想されるあす正午までの24時間に予想される降る雪の量は平地では加賀・能登ともに40センチ、山地では加賀で60セン