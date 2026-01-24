◆テニス▽全豪オープンテニス第７日（２４日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２４日＝吉松忠弘】大会第７日の２４日、気温が４０度近くに迫る予報のため、主催者は、昼の第１試合の開始時間を１時間ほど早めると発表。センターコートなど規模的に上位２つのコートや、屋外コートは、当初より１時間早く、上位２コートは午前１０時半に、屋外コートは午前１０時に開始された。タイリー