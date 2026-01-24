キング姐さんがいきなり魅せた！短期騎手免許で今週から騎乗をスタートさせたレイチェル・キング騎手（３５）＝英国＝が、２４日の中山２Ｒを３番人気のスノースコール（牡３歳、美浦・加藤征）で逃げ切り勝ち。２戦目で、今年のＪＲＡ初勝利を飾った。とてつもないハイペースだった。１番人気アイデアユーと壮絶な先行争いの末に主導権を奪取すると、後方から猛追してきたコパノエイダンを鼻差で封じ込めた。キングは「ゲート