歌手のアグネス・チャン（70）が24日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。3人の息子について語った。アグネスは3人の息子について「もう働いて」と明かし、「長男が39歳、次男が36、三男が29です」と親子ショットを披露した。3人は有名な大学を卒業したと言われると「スタンフォード大学」と米カリフォルニア州にある世界トップクラスの大学であると打ち明けた。MCのタレント・藤本美