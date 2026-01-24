旦那さんや子どもから「家庭内いじめ」を受けているという奥さんも。自分の家族から除け者にされるなんて、結婚前には想像もできませんよね……。今回は、そんな奥さんが復讐を決意したエピソードをご紹介します。食べたい気分じゃない「休日に私が料理を作っていると、夫は娘と一緒に外食に行こうとします。もうできるよと言っても、『それを食べたい気分じゃない』『いらないから外で食べる』と言って聞かず。最初は娘も私を気遣