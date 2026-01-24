アヤックスのフレッド・グリム監督が新加入DF冨安健洋について、24日のフォレンダム戦でメンバー入りする可能性があることを示した。『ESPN』オランダ版が伝えている。冨安は度重なるケガに悩まされており、アーセナルに所属していた2024年10月5日のサウサンプトン戦に途中出場して復帰を果たすも再離脱を余儀なくされていた。同年7月には双方合意のもとアーセナルとの契約解除が発表されて無所属の期間が続いていたが、昨年12