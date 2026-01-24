名古屋出身のプロキックボクサー、鈴木万李弥（32）が1月20日、自身のInstagramを更新し、迫力あるハイキックショットを公開した。投稿では「Run like a horse」と英語のフレーズを添え、「今年は午年。馬のように駆け抜けていきます！」と意気込みをつづり、鍛え抜かれた身体と強い視線が印象的な一枚を披露している。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！