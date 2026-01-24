ブルージェイズからFAとなっているマックス・シャーザー投手は23日（日本時間24日）、米メディア『The Athletic』に対し、今季も現役を続ける意向を明らかにした。可能性があれば、開幕後でもオファーを待つ姿勢だという。 ■再びワールドシリーズ制覇狙える球団へ 将来の殿堂入りが確実なシャーザーは昨季、自身7球団目となるブルージェイズでプレー。17試合に先