1月31日（木）午前10時30分から午前11時25分【出演者】ＭＣ：ヒロミ、小泉孝太郎■日用品を新調して運気UP！浅草かっぱ橋新春初買いツアーの未公開シーンを大放出！新春スペシャルで大反響だったヒロミ＆孝太郎のかっぱ橋初買い！今回は、紹介しきれなかった調理グッズを大公開！8500種類の調理道具が並ぶ「飯田屋」の店主オススメの切れ味最強ピーラー！ハケとブラシの専門店一番人気！100万本以上売れた歯ブラシ！孝太郎がロケ