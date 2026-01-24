鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）より、悪徳刑事の儀堂歩（鈴木）と裏でつながり、組織との連絡や儀堂の監視役を担う裏組織の実行役・冬橋航を演じる永瀬廉と、その冬橋とバディを組む霧矢直斗役の藤澤涼架のインタビューが到着。今作でドラマ初共演となったお互いの印象から、共に初挑戦となった“ダーク”な役どころ、2人が思う本作の見どころまで、たっぷりと語ってった。