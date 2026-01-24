◆米男子プロゴルフツアーアメリカン・エキスプレス第２日（２３日、米カルフォルニア州ＰＧＡウエストピート・ダイ・スタジアムＣ＝７２１０ヤード、ニクラス・トーナメントＣ＝７１４７ヤード、ラキンタＣＣ＝７０６０ヤード、いずれもパー７２）第２ラウンドが行われ、７１位から出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）がラキンタＣＣで７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１１アンダーで首位と６打差の２