１月２４日の京都３Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、浜中俊騎手が乗った５番人気のホーナー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父インプロバブル）が向こう正面でポジションを上げ、４角２番手から２着馬との叩き合いを制して初陣を飾った。首差の２着に６番人気ストリートクイーン（藤懸貴志騎手）が入り、さらに２馬身半差の３着に８番人気フォーティンブラス（西村淳也騎手）が入った。勝ちタイムは１分５７