俳優・宮世琉弥がバースデーショットを公開し話題になっている。宮世は２４日までに、自身のインスタグラムを更新。「２２歳になりました」とつづり、２２日に誕生日を迎えたことを報告。「小学生の頃にスカウト頂いてもう約１１年ぐらいこのお仕事をさせてもらってます。今ここにいれるのはこれまで関わってくれたすべての方のおかげです。本当にありがとうございます！」と感謝をつづった。続けて「まだまだ学ぶことばか